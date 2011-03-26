Влада Йорданії звинувачує ісламістів

Прем`єр-міністр Йорданії Мааруф Бакхит звинуватив ісламістську опозицію в прагненні влаштувати хаос в країні, повідомляє Радіо Свобода.

Виступаючи у п`ятницю по державному телебаченню, Бакхит заявив, що влада запрошували на переговори лідерів руху "Брати-мусульмани", проте ісламісти з Єгипту і Сирії - за словами прем`єра - наказують їм продовжувати безлади.

У п`ятницю в столиці Йорданії Аммані одна людина загинула і 130 були поранені в зіткненнях між учасниками проурядової акції та прихильниками політичних реформ.

Щоб розсіяти натовп, поліція застосувала кийки і водомети.