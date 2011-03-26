Влада Йорданії звинувачує ісламістів
00:39, 26 березня 2011Світ
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Сьогодні 130 осіб поранені в зіткненнях
Прем`єр-міністр Йорданії Мааруф Бакхит звинуватив ісламістську опозицію в прагненні влаштувати хаос в країні, повідомляє Радіо Свобода.
Виступаючи у п`ятницю по державному телебаченню, Бакхит заявив, що влада запрошували на переговори лідерів руху "Брати-мусульмани", проте ісламісти з Єгипту і Сирії - за словами прем`єра - наказують їм продовжувати безлади.
У п`ятницю в столиці Йорданії Аммані одна людина загинула і 130 були поранені в зіткненнях між учасниками проурядової акції та прихильниками політичних реформ.
Щоб розсіяти натовп, поліція застосувала кийки і водомети.
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