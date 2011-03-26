Білорусь не збирається відмовлятися від закупівель нафти у Венесуели

Білорусь не відмовлялася від закупівель нафти у Венесуели і не збирається йти на цей крок.

Про це в телефонному коментарі УНІАН заявив перший віце-прем`єр-міністр Білорусі Володимир СЕМАШКО.

«Ні від чого Білорусь не відмовлялася і не збирається відмовлятися», - сказав він.

Разом з тим, за неофіційною інформацією, вже четвертий день до нафтопроводу «Одеса-Броди» з азербайджанського боку не надходить нафта, що прокачується в порядку заміщення венесуельської нафти, а білоруська сторона не здійснює заборів нафти з нафтопроводу.

Як повідомило вчора УНІАН джерело, яке працює у сфері поставок нафти до країн ЄС, Білорусь відмовилася від закупівель венесуельської нафти, що поставляється в країну українським нафтопроводом "Одеса-Броди".

За даними співбесідника агентства, такий крок білоруської сторони був викликаний тим, що Росія запропонувала більш вигідні умови поставок нафти.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртранснафта" і ЗАТ "Білоруська нафтова компанія" 17 січня 2011 року підписали договір про транзит в 2011-2012 роках українською стороною 4 млн. тонн нафти щорічно нафтопроводом "Одеса-Броди" до Мозирського НПЗ у Білорусі. Згідно з документом, по "Одеса-Броди" прокачується азербайджанська нафта у порядку заміщення венесуельської нафти.