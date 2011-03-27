Ядерна криза в Японії триватиме ще довго

Ядерна криза в Японії, викликана аваріями реакторів на АЕС, що постраждала від землетрусу, триватиме ще довго, заявив глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Юкія АМАНО кореспондентові газети New York Times.

"Японія все ще далека від завершення аварійної ситуації. Більше зусиль має бути докладено, щоб покласти край аварії", - сказав Ю.АМАНО.

При цьому, глава МАГАТЕ зауважив, що його думка не містить критики на реакцію японських фахівців на екстраординарні події.

На початку тижня Ю.АМАНО зазначив, що ситуація на японській АЕС "Фукусіма-1" "дуже серйозна" і висловив упевненість, що Японія впорається з наслідками аварії.

Як повідомляв УНІАН, руйнівний землетрус магнітудою 9,0 стався на північному сході Японії 11 березня. Він спричинив цунамі заввишки десять метрів. За останніми даними поліції, кількість жертв стихії перевищила 10 тисяч осіб, без вісти зникли 17,7 тисячі людей. Після землетрусу на АЕС "Фукусіма-1" було зафіксовано серію аварій, викликаних виходом з ладу системи охолодження.

В результаті інцидентів на АЕС було виявлено кілька витоків радіації, що примусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС, а також ввести заборону на польоти над станцією в радіусі 30 кілометрів. Пізніше почала з`являтися інформація про виявлення у низці районів Японії радіоактивних елементів, зокрема, ізотопів йоду і цезію в повітрі, морській і питній воді, а також в продуктах харчування.

27 березня японські ядерники повідомили про різкий стрибок рівня вмісту радіоактивного йоду-131 у воді на другому реакторі аварійної АЕС "Фукусіма-1". Персонал станції евакуйований.