У розвинутих країнах занепокоєні зростанням впливу Китаю
07:54, 28 березня 2011Світ
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А в Африці, навпаки, задоволені
Опитування, проведене спеціально для Бі-бі-сі в 27 країнах, засвідчило занепокоєння зростанням економічного впливу Китаю.
Починаючи з 2005 року дедалі більше людей негативно сприймають зростання економічного впливу Китаю, особливо в економічно розвинених країнах - США, Канаді, Німеччині, Франції та Італії.
У країнах, що розвиваються, до економічних успіхів КНР ставляться позитивніше, особливо в Африці, куди Китай активно інвестує і де збирається купувати ресурси.
У опитуванні взяли участь більше 28 тисяч осіб.
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