У розвинутих країнах занепокоєні зростанням впливу Китаю

Опитування, проведене спеціально для Бі-бі-сі в 27 країнах, засвідчило занепокоєння зростанням економічного впливу Китаю.

Починаючи з 2005 року дедалі більше людей негативно сприймають зростання економічного впливу Китаю, особливо в економічно розвинених країнах - США, Канаді, Німеччині, Франції та Італії.

У країнах, що розвиваються, до економічних успіхів КНР ставляться позитивніше, особливо в Африці, куди Китай активно інвестує і де збирається купувати ресурси.

У опитуванні взяли участь більше 28 тисяч осіб.