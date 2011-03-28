На збройовому заводі в Ємені вже 78 загиблих
21:20, 28 березня 2011Світ
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Ще десятки людей одержали поранення
Кількість жертв вибуху на збройовому заводі в Ємені досягло щонайменше 78 чоловік.
Ще десятки людей одержали поранення.
Завод в місті Джаар був захоплений вдень раніше групою озброєних бойовиків.
Вибух, який було чути на відстані 15 км., стався після того, як місцеві жителі вирішили розграбувати завод, повідомляє Бі-бі-сі.
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