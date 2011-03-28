На збройовому заводі в Ємені вже 78 загиблих

Кількість жертв вибуху на збройовому заводі в Ємені досягло щонайменше 78 чоловік.

Ще десятки людей одержали поранення.

Завод в місті Джаар був захоплений вдень раніше групою озброєних бойовиків.

Вибух, який було чути на відстані 15 км., стався після того, як місцеві жителі вирішили розграбувати завод, повідомляє Бі-бі-сі.