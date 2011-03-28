Українські льотчики перевезуть вантажі з бази НАТО в Арктику

Українські військові льотчики відбули до Данії, де візьмуть участь в українсько-данській Київ. 28 березня. УНІАН. Українські військові льотчики відбули до Данії, де візьмуть участь в українсько-данській операції “Північний сокіл-2011” з перевезення пального на острів Гренландія.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони України, у неділю, 27 березня, з аеропорту “Бориспіль” до авіаційної бази “Ольборг” Королівських Військово-повітряних сил Данії на літаку Іл-76МД відбула група українських військових льотчиків на чолі із заступником начальника авіації командування Повітряних сил Збройних сил України полковником Олександром КУЛІБАБОЮ.

Протягом кількох днів на данській авіаційній базі “Ольборг” відбудеться підготовка до проведення операції. Після цього, 29 березня, літак вирушить на Гренландію для перевезення до 500 тис. літрів пального, спеціальної техніки та інших вантажів з авіабази ВПС США “Туле” на данську полярну станцію “Норд”.

В ході операції заплановано провести оцінку літака Іл-76МД другого рівня за стандартами НАТО, що надасть допуск до участі у миротворчих операціях без обмежень. Ще жодна з країн-партнерів НАТО не проходила таку процедуру, зазначили в Міноборони.

Як підкреслюють у військовому відомстві, на Гренландії українські військові льотчики виконуватимуть завдання у надзвичайно важких кліматичних умовах Арктики, які визначаються температурами повітря до мінус 50 градусів при швидкості вітру до 15-20 метрів за секунду, відсутністю наземних радіотехнічних засобів навігації та запасних аеродромів.

Загалом до операції “Північний сокіл-2011” залучається 29 українських військовослужбовців.

У Міноборони також повідомили, що 7 червня до Мелітополя планує прибути кронпринц Данії, щоб подякувати льотному і особовому складу 25-ої бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ за надання допомоги. Також планується підписати договір про продовження операції на наступні роки.

Як повідомляв УНІАН, операція “Північний сокіл-2011” є продовженням операції “Північний сокіл-2010”, яку було проведено у квітні минулого року, та операції “Козаки на кризі-2009”.