Польща: Євросоюз потребує Молдови в своєму складі

Польща готова сприяти вирішенню проблеми Придністров’я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі польського уряду, про це прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК заявив під час дводенного візиту до Кишинева.

Він зауважив, що врегулювання цього питання сприятиме стабільності у Молдові.

Крім того, Д.ТУСК заявив, що польська влада підтримує європейську інтеграцію Молдови.

„Ми будемо підтримувати вас абсолютно, коли ви будете діяти задля європейських цінностей, які сьогодні представляєте”, - сказав він.

Д.ТУСК назвав Молдову європейською державою, зауваживши, що Європейський Союз, який об’єднує нині 27 держав, так само потребує її у своєму складі.

„Молдова, попри багато труднощів, блокад, складне минуле та нелегку економічну ситуацію, є державою, де люди твердо домагаються практичної реалізації своїх європейських та волелюбних мрій”, - зазначив він.