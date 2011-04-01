Польська прокуратура виключила версію про замах на Качинського

Слідчі польської Генеральної прокуратури у справі про Смоленську катастрофу виключили версію про можливість організації замаху на життя Президента Польщі Леха Качинського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний прокурор Польщі Анджей СЕРЕМЕТ сьогодні на прес-конференції у Варшаві.

За його словами, слідчі досконально вивчили всі версії, чи могла катастрофа бути організованим замахом на Президента

„Прокуратура не знайшла доказів того, що під час польоту (польського урядового літака) до Смоленська було вчинено замах”, - сказав він.

А.СЕРЕМЕТ зауважив, що у зв’язку з цим слідчі завершили розслідування цієї частини справи щодо Смоленської катастрофи, й сконцентруються на вивченні інших.

Він також повідомив, що військова прокуратура вирішила до 10 жовтня 2011 року продовжити розслідування обставин авіакатастрофи, яке раніше планувалося завершити до 10 квітня цього року.

Крім того, за словами А.СЕРЕМЕТА, військові слідчі передали до цивільної прокуратури частину матеріалів справи, яка стосується організації польоту Л.Качинського до Смоленська.

Як повідомляв УНІАН, урядовий літак Ту-154, на борту якого перебували польські високопосадовці на чолі з Президентом Польщі Л.Качинським, зазнав катастрофи під час заходу на посадку на російському військовому аеродромі поблизу Смоленська.

Польська делегація планувала взяти участь у заходах до 70-х роковин Катинської трагедії.

Загалом в авіакатастрофі загинуло 96 осіб.