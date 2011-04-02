Україна домовилася з НАТО про евакуацію з Лівії

Як повідомив телеканалу "Інтер" голова МЗС України Костянтин Грищенко, Україна домовилася з НАТО і країнами коаліції про евакуацію 4 квітня з Лівії на військовому кораблі своїх громадян.

Як повідомляє РІА "Новости" великий десантний корабель "Костянтин Ольшанській" перебуває в нейтральних водах біля морського кордону Лівії і Тунісу і готовий виконати цю гуманітарну місію.

Міністр оборони України Михайло Єжель раніше повідомив, що про евакуацію також попросили громадяни США, Словаччині, Болгарії, Великобританії і Греції, і український корабель має намір їх забрати. Він сказав, що вивіз цих людей у понеділок з Тріполі узгоджений з існуючою лівійською владою, яка контролює столицю.

За даними агентства, з Лівії вже евакуйовано більше 430 громадян України. МЗС також повідомляв, що в Лівії можуть бути до 3 тисяч українських громадян. Міністерство встановило зв`язок з 700 співвітчизниками в Лівії, 150 з них висловили бажання повернутися на батьківщину.