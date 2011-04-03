Лівійські повстанці стріляли в повітря "на знак вітання", побачивши літака НАТО, після чого літак завдав авіаудару, в результаті якого загинули, щонайменше, 12 осіб.

Колона з п`яти автомобілів, у складі яких була машина швидкої допомоги, рухалася дорогою з міста Брега в Адждабію.

Як заявили Бі-бі-сі у НАТО, "якщо хтось відкриває вогонь по наших літаках, вони мають право захищати себе".