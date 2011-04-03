Лівійські повстанці стріляли в повітря "на знак вітання"
09:35, 03 квітня 2011Світ
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А літак відкрив вогонь у відповідь
Лівійські повстанці стріляли в повітря "на знак вітання", побачивши літака НАТО, після чого літак завдав авіаудару, в результаті якого загинули, щонайменше, 12 осіб.
Колона з п`яти автомобілів, у складі яких була машина швидкої допомоги, рухалася дорогою з міста Брега в Адждабію.
Як заявили Бі-бі-сі у НАТО, "якщо хтось відкриває вогонь по наших літаках, вони мають право захищати себе".
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