Країни Балтії готуються до вступу військ НАТО

Естонія, Латвія і Литва проведуть з 4 по 8 квітня спільно з керівництвом Європейського командування Збройних сил США і ударним угрупованням НАТО (Strike Force NATO) спільні навчання Baltic Host з відпрацювання навичок прийому і розміщення сил союзників у країнах Балтії, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Головний штаб Сил оборони Естонії.

Навчання Baltic Host, які одночасно проводяться в трьох країнах Балтії, спиратимуться на комп`ютерну симуляцію, реального пересування військових підрозділів в їх рамках не передбачено.

Разом з міністерствами оборони в навчаннях візьмуть участь і інші відомства. "Прийом союзників - це великомасштабний логістичний захід, який охоплює разом з силами оборони і міністерством оборони значною мірою також і цивільний сектор. Навчання, які проходять щороку, виявляють вузькі місця і перспективи співпраці, а також вводять усі сторони в курс справи", - сказав керівник навчань від сил оборони Естонії, заступник начальника Головного штабу полковник Антс Кивісельг.

Цього року в навчаннях візьмуть участь більше представників цивільного сектора, ніж раніше. З естонського боку задіяні МВС, міністерство соціальних справ і Мінекономіки, а також департамент поліції і прикордонної охорони, рятувальний департамент, департамент шосейних доріг і департамент охорони здоров`я. З підприємств залучені Таллінський порт, Естонська залізниця і Таллінський аеропорт.

Легенду навчань складено на підставі умовної ситуації в умовній державі. Роль союзників доручена дислокованим в італійському Неаполі військовослужбовцям Strike Force NATO, а також офіцерам з Німеччини, Данії, Польщі, Норвегії і представникам Європейського командування Збройних сил США (EUCOM). Спостерігачами на навчаннях будуть військовослужбовці з Австрії, Фінляндії, Швеції і оперативного командування НАТО.