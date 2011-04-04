Сьогодні українські морські піхотинці ввійдуть до порту Тріполі

Великий десантний корабель (ВДК) Військово-морських сил України «Костянтин Ольшанський» сьогодні зайде до порту Тріполі і до наступних вихідних доставить до Севастополя біженців з Лівії.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Міністерство закордонних справ, посадка на борт корабля громадян почнеться о 10-й годині ранку і триватиме до 18-19-ї години. Станом на 14.00 3 квітня бажання залишити територію Лівії на десантному кораблі "Костянтин Ольшанській" висловили 210 осіб, серед них 129 громадян України і 81 громадянин з 15 країн, включаючи Лівію США, Великобританію, Румунію, Мальту, Молдову, Узбекистан, Сербію, Ірак. Узявши на борт біженців у Тріполі, ВДК попрямує на острів Мальта, там висадить іноземних громадян, які побажають, і візьме курс на Севастополь.

22 березня під час проводів «Костянтина Ольшанського» із Севастополя до берегів Лівії, командувач ВМС України адмірал Віктор МАКСИМОВ заявив, що корабель готовий прийняти на борт 500-600 осіб, для яких створені комфортні умови для переходу морем, включаючи медичне обслуговування. А за необхідності, військові моряки можуть вивезти вдвічі більше людей і також зробити кілька рейсів.

Командувач ВМС України адмірал В.МАКСИМОВ також запевнив, що морські піхотинці і спецназівці, які перебувають на борту корабля «Костянтин Ольшанський», забезпечать безпеку біженців і корабля.