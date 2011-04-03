Українським кораблем з Лівії евакуюються громадяни 16 держав

Бажання залишити територію Лівії на українському ВДК виявили 210 осіб, повідомив "РІА Новости" прес-секретар міністерства закордонних справ України Олександр Дікусаров.

"Станом на 14.00 3 квітня своє бажання залишити територію Лівії на десантному кораблі "Костянтин Ольшанській" висловили 210 осіб, серед яких 129 громадян України і 81 іноземець", - сказав Дікусаров.

Зокрема, це 18 громадян Білорусії, 11 - Лівії, дев`ять - США, дев`ять - підданих Великобританії, сім громадян Румунії, шість - Мальти, четверо - Молдови, троє - Словаччини, троє - Узбекистану, двоє - Сербії, двоє - Іраку і по одному громадянинові Болгарії, Киргизії, Італії, Таджикистану.

"Ми вкотре звертаємося до громадян України, які перебувають на території Лівії, з проханням скористатися цією можливістю і прибути 4 квітня в Тріполі в порт, для того, щоб евакуюватися кораблем "Костянтин Ольшанський", - додав прес-секретар МЗС, нагадуючи, що корабель пробуде в порту з 10.00 до 18.00-19.00.

Як повідомили УНІАН в кримському медіа-центрі Міністерства оборони України, за інформацією з борту корабля, який зараз перебуває на якірній стоянці поблизу узбережжя, взявши на борт біженців у Тріполі, він попрямує на острів Мальта. Там висадить іноземних громадян, які побажають, і поповнить запаси пального та води. Потім візьме курс на Севастополь. Цю інформацію вже підтвердили в штабі Військово-морських Сил України.

Раніше МЗС України повідомляв, що з Лівії вже евакуйовано більше 430 українців, з них 153 - за сприяння іноземних держав. За даними зовнішньополітичного відомства, в Лівії можуть перебувати до 3 тисяч українських громадян.