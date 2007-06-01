”Доктор смерть” виходить на волю (фото)

1 червня на волю з в`язниці виходить Джек Кеворкян, повідомляє 5 канал . Його постать викликала бурхливу дискусію в американському суспільстві. Цей лікар отримав прізвисько "Доктор смерть" за практику евтаназії. Він допоміг піти на той світ понад 130 невиліковно хворим людям.

Його головне гасло - "помирати - це не злочин". Патологанатом за освітою, він допомагав завчасно відходити на той світ невиліковно хворим пацієнтам. На їхнє прохання робив смертельні ін`єкції. Томас Йок - людина, смерть якої Кеворкян зафіксував на камеру, дякує за позбавлення мук. Йок був паралізований і вже не міг навіть ковтати самостійно. Благородним вчинок лікаря-убивці вважає і брат загиблого. Він цілком згоден з думкою, що вибір між неповноцінним життям чи швидкою смертю мусить бути у кожної людини, особливо якщо лікар допомагає померти легким способом.

Проте не всі родичі загиблих унаслідок евтаназії виправдовують "Доктора смерть". Дехто з них називає Кеворкяна бездушним убивцею. У юридичних документах злочин сформульований так: "Джек Кервокян допомагав невиліковно хворим вчинити самогубство".

Джека Кеворкяна 99-го року засудили до 25-ти років ув`язнення. Торік судочинці вирішили достроково звільнити злочинця. Причиною стало те, що 79-річний "доктор смерть" сам не жилець на цьому світі. Медики констатують, Кеворкян хворий на важку форму гепатиту та діабету. Проте користуватися власноруч винайденою машиною смерті Джек Кеворкян не збирається. Де зараз механічна крапельниця з отрутою - знають лише правоохоронці.