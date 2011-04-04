Вертольоти ООН завдали удару по армії Кот-д'Івуару

Вертольоти миротворчих сил ООН завдали удару по підрозділах армії Кот-д`Івуару, які підтримують Лорана Гбагбо. Мі-24 обстріляли ці підрозділи, щоб, як заявив представник ООН, не дати їм захопити "важке озброєння" (артилерію або бронетехніку) на військовій базі Акуедо, розташованій в місті Абіджан, передає Associated Press.

За даними Бі-бі-сі, в нальоті брали участь також військові вертольоти Франції.

2 квітня, нагадує РосБізнесКонсалтинг, представники Л.Гбагбо звинуватили Францію і ООН у втручанні в громадянський конфлікт у Кот-д`Івуарі, заявивши, що вони виступають на боці бунтівників.

Наприкінці листопада 2010 р. в Кот-д`Івуарі пройшов другий тур президентських виборів, за підсумками яких обидва кандидати, - і Л.Гбагбо, і Алассан Уаттара - оголосили про свою перемогу. Країни світової спільноти, перш за все США, визнали главою країни А.Уаттару.

В останні дні між сторонами точиться затяжний бій за економічний центр і найбільше місто держави Абіджан. У результаті цього даний населений пункт залишили вже більше мільйона з 3,5 млн. жителів.