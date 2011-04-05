У Росії пройшли акції на підтримку політв'язнів

У кількох російських містах у вівторок пройшли мітинги на підтримку політв`язнів, організовані незареєстрованою партією «Інша Росія».

Як передають кореспонденти Радіо Свобода, у Москві в акції взяли участь близько 50 чоловік. Вони тримали плакати з написами «Свободу в`язням совісті». У Петербурзі на аналогічний мітинг зібралися до 400 активістів. Акція пройшла мирно, проте після закінчення був затриманий один з її учасників.

За словами організаторів мітингів, головною метою акцій було підтримати трьох членів «Іншої Росії», заарештованих у справі про зіткнення на Манежній площі 11 грудня минулого року.