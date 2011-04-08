Обама висловив солідарність з поляками

Президент США Барака ОБАМА висловив солідарність з громадянами Польщі у зв’язку з першою річницею трагічної авіакатастрофи у Смоленську, яка забрала життя 96 польських громадян, в тому числі президентського подружжя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві Б.ОБАМИ.

„Вигляд уламків літака в Смоленську та втрата такої значної кількості цивільних та військових лідерів, які вели Польщу до демократії та процвітання, розбило наші серця”, - написав американський президент.

Водночас він назвав натхенним вигляд людей, які збиралися разом, аби вшанувати пам’ять загиблих, заповнюючи вулиці квітами та свічками не лише у Польщі, але також у США.

„Це показало справжню силу, стійкість та віру в польський дух так само, як нерозривні зв’язки між нашими двома державами”, - відзначив Б.ОБАМА.

Він також написав, що Польща залишається для США одним із найсильніших та найближчих союзників, запевнивши, що має намір надалі розвивати якнайкращі відносини між державами, чому, між іншим, буде слугувати запланований на травень його візит до Варшави.