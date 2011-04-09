Путін і Медведєв посварилися через Skype?

Представник ФСБ висловив у п`ятницю на засіданні урядової комісії щодо інтернет-сервісів Gmail і Skype не особисту думку, а позицію відомства. Таку оцінку, відповідаючи на запитання ІТАР-ТАРС, дав прес-секретар прем`єр-міністра Росії Дмитро Песков. За його словами, "представники ФСБ не висловлюють особистих точок зору".

Раніше у п`ятницю начальник центру захисту інформації і спецзв`язку ФСБ Олександр Андрєєчкін заявив, що ФСБ бачить в сервісах Skype і Gmail загрозу для національної безпеки. Неназваний представник Кремля у зв`язку з цим критично озвався про вислови чиновника з ФСБ, назвавши їх "особистою думкою".

Зарубіжні спостерігачі оцінили полеміку, що виникла в російських владних структурах, як черговий приклад розбіжностей між прем`єром Володимиром Путіном і президентом Дмитром Медведєвим, зазначає Радіо Свобода.