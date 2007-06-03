Китай і США хочуть з`єднати свої армії напряму

Домовленість про створення прямої телефонної лінії між Пентагоном і штаб-квартирою Народно-визвольної Армії Китаю (НВАК) може бути досягнута у вересні цього року. Як повідомляє гонконзька газета "Саут Чайна Морнінг Пост", про це заявив в Сінгапурі високопоставлений представник НВАК.

За даними газети, заява генерал-лейтенанта Чжен Циньшена (Zheng Qinsheng) стала першим підтвердженням цієї інформації з боку офіційної китайської влади.

США протягом останніх п`яти років пропонують створити подібну телефонну лінію. У вересні у Вашингтоні мають відбутися переговори між представниками Китаю і США, на яких і може бути ухвалене остаточне рішення.

У ці дні в Сінгапурі триває неформальна зустріч представників оборонних відомств США і кількох країн Азії. Представники Сполучених Штатів вітали коментар китайського генерала.

"Я думаю, що це важливий початок. Очевидно, що з китайського боку ми бачимо більшу прозорість, ніж раніше, - сказав журналістам в Сінгапурі міністр оборони США Роберт Гейтс. - Є причини дивитися на військові відносини між Китаєм і США з оптимізмом".

Водночас глава Пентагону визнав, що у Вашингтоні залишаються побоювання щодо темпів розвитку китайських збройних сил.

Офіційні представники США висловлюють занеспокоєння прискореною модернізацією китайської армії. Офіційний Китай заявляє, що модернізація здійснюється суто в оборонних цілях і не загрожує іншим країнам.

РІА “Новости”