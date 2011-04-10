Жителі Смоленська вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи 10 квітня

Мешканці Смоленську - представники ветеранських, молодіжних, громадських організацій і перші особи регіону на чолі з губернатором вшанували пам`ять жертв авіакатастрофи 10 квітня 2010 р., повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

У хвилину, коли рік тому урядовий польський лайнер торкнувся землі, вони поклали вінки до меморіального каменя, встановленого біля військового аеродрому Північний. Потім пройшла хвилина мовчання.

Другим місцем вшанування загиблих членів польського уряду і президента Леха Качиньського став смоленський костьол. До нього з самого ранку приходять жителі і гості міста, щоб покласти квіти і запалити траурні свічки. Сьогодні в ньому буде католицьке богослужіння. Костьол розрахований на 6 тисяч парафіян, але служби проходять в каплиці поряд з храмом. Будівлю костьолу півстоліття займає обласний архів і нині перебуває в аварійному стані. Одразу після квітневої трагедії почалися переговори про передачу храму у власність католицької церкви. Питання в стадії обговорення.

11 квітня в Смоленську очікується приїзд президентів Росії Дмитра Медведєва і Польщі Броніслава Коморовського. Офіційною метою візиту голів двох держав заявлена участь у траурних заходах, присвячених роковинам квітневої трагедії під Смоленськом. Керівники двох країн також планують відвідати меморіальний комплекс "Катинь".