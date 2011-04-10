Качинський: нинішній владі бракує патріотичної традиції

Лідер найпопулярнішої польської опозиційної партії “Право і справедливість” Ярослав КАЧИНСЬКИЙ закликав поляків в неділю у Варшаві не відступати від намірів дізнатися усю правду про Смоленську авіакатастрофу.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Я.КАЧИНСЬКИЙ заявив, виступаючи на інавгурації “Громадського руху ім. Президента Польщі Леха Качинського”.

«Ми зібралися тут, аби вшанувати пам`ять президента Польщі, його дружини та всіх тих, які рік тому нас залишили, так несподівано, так різко і так швидко. Можна про них сказати, як сказав про інших великий поет: Їх зрадили на світанку”, - сказав він.

Політик зазначив, що його рідний брат був представником польської незалежницької та патріотичної традиції, якої, за його словами, бракує нинішній владі.

Я.КАЧИНСЬКИЙ закликав продовжити розвивати, власне такі традиції в польській політиці, наголосивши, що першим кроком для цього має стати оприлюднення “всієї правди” про Смоленську трагедію.

“Залишити ці справи – це відмовитися від поваги до власного народу, до жертв, до самого себе. Це погодитися на зло минулого та погодитися на зло майбутнього, це потенційне, якого ще немає, але яке може бути”, - сказав він.

Я.КАЧИНСЬКИЙ також назвав обов’язком кожного вшанування пам’яті загиблих в катастрофі, нагадавши, що вона забрала життя багатьох відомих поляків.