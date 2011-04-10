Арабські монархи вимагають від президента Ємену піти
22:58, 10 квітня 2011Світ
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Заради єдності і безпеки
Країни Перської затоки закликали президента Ємену Алі Абдаллу Салеха передати владу своєму заступникові, а формування перехідного уряду довірити опозиції, повідомляє Бі-бі-сі.
Про це заявили після зустрічі в Ер-Ріяді міністри закордонних справ країн Ради співпраці арабських держав Перської затоки, в яку входять входять шість арабських монархій: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман і Саудівська Аравія.
Рада повідомила, що в Саудівській Аравії зустрінуться представники єменського уряду і опозиції, щоб сприяти забезпеченню "єдності, безпеки і стабільності" країни.
Єменський президент категорично відкинув пропозицію про свій відхід.
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