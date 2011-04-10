Арабські монархи вимагають від президента Ємену піти

Країни Перської затоки закликали президента Ємену Алі Абдаллу Салеха передати владу своєму заступникові, а формування перехідного уряду довірити опозиції, повідомляє Бі-бі-сі.

Про це заявили після зустрічі в Ер-Ріяді міністри закордонних справ країн Ради співпраці арабських держав Перської затоки, в яку входять входять шість арабських монархій: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман і Саудівська Аравія.

Рада повідомила, що в Саудівській Аравії зустрінуться представники єменського уряду і опозиції, щоб сприяти забезпеченню "єдності, безпеки і стабільності" країни.

Єменський президент категорично відкинув пропозицію про свій відхід.