За двох викрадених у Петербурзі дітей вимагають 6 мільйонів євро

10:06, 04 червня 2007
Світ
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Брата і сестру буквально вирвали з рук батька

Саша і Діма Бородуліни. Фото NEWru.com
За викрадених 15 травня в Санкт-Петербурзі 11-річну Сашу і 6-річного Діму Бородуліних злочинці вимагають викуп - більше 6 мільйонів євро. Точну суму правоохоронні органи не називають, повідомляє «Аргументи і факти».

За  інформацією, що є у видання, названа сума  весь бізнес сім`ї Бородуліних. Саме викрадання ретельно планувалося організованою групою. За  однією версією дітей тримають в  сусідньому регіоні, за  іншою в  Ленінградській області.

Увечері 15 травня в 22.30 батько привіз дітей додому з тренування по ушу, поставив машину, узяв дітей за руки і повів до будинку. Під аркою Павла Бородуліна кілька разів ударили по голові і, коли він впав, стікаючи кров`ю, на землю, схопили дітей. Брат з  сестрою кричали і  плакали, як розповідали потім очевидці, коли їх  заштовхували в  машину. За  попередніми даними, це були «Жигулі» темного кольору, «вісімка» або «дев`ятка».

Павло опинився в  одному з  відділень Інституту нейрохірургії з  важкою черепномозковою травмою. З  заявою в  міліцію відразу  ж після інциденту звернулася Жанна Бородуліна  мама Саші і  Діми.

Інформація про те, що дітей викрали з метою викупу з`явилася лише через 2 тижні після викрадання.

 

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