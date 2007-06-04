За двох викрадених у Петербурзі дітей вимагають 6 мільйонів євро

За викрадених 15 травня в Санкт-Петербурзі 11-річну Сашу і 6-річного Діму Бородуліних злочинці вимагають викуп - більше 6 мільйонів євро. Точну суму правоохоронні органи не називають, повідомляє «Аргументи і факти»

За інформацією, що є у видання, названа сума весь бізнес сім`ї Бородуліних. Саме викрадання ретельно планувалося організованою групою. За однією версією дітей тримають в сусідньому регіоні, за іншою в Ленінградській області.

Увечері 15 травня в 22.30 батько привіз дітей додому з тренування по ушу, поставив машину, узяв дітей за руки і повів до будинку. Під аркою Павла Бородуліна кілька разів ударили по голові і, коли він впав, стікаючи кров`ю, на землю, схопили дітей. Брат з сестрою кричали і плакали, як розповідали потім очевидці, коли їх заштовхували в машину. За попередніми даними, це були «Жигулі» темного кольору, «вісімка» або «дев`ятка».

Павло опинився в одному з відділень Інституту нейрохірургії з важкою черепномозковою травмою. З заявою в міліцію відразу ж після інциденту звернулася Жанна Бородуліна мама Саші і Діми.

Інформація про те, що дітей викрали з метою викупу з`явилася лише через 2 тижні після викрадання.