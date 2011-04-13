У Єгипті затримали синів Мубарака
08:40, 13 квітня 2011Світ
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Посадили щонайменше на 15 діб
У Єгипті затримано синів екс-президента країни Хосні МУБАРАКА Алаа і Гамаль МУБАРАКИ.
Про це повідомляє радіо «Свобода» з посиланням на державне телебачення Єгипту.
Синів екс-президента звинувачують у привласненні грошей і зловживанні владою. Вони залишаться в ув`язненні щонайменше 15 діб.
Напередодні почалися допити у справі самого Х.МУБАРАКА. Під час одного з них у екс-президента стався серцевий напад. Х.МУБАРАКА було відправлено до лікарні. Про його стан надходять суперечливі відомості.
Х.МУБАРАКА звинувачують у розтраті бюджетних коштів і в загибелі учасників масових протестів на площі Тахрір на початку цього року.
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