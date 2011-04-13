Пірати звільнили судно з українцем на борту

Сьогодні судно “Beluga Nomination”, на борту якого перебуває українець, звільнене з піратського полону.

Про це УНІАН повідомили у департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України із посиланням на інформацію диппредставництва України в Гамбурзі.

Згідно з даними компанії-судновласника, стан здоров’я семи членів екіпажу, серед яких і один громадян України, – задовільний, йдеться у повідомленні МЗС.

У даний час судно прямує до безпечного порту Кенії.

Посольство України в Найробі (Кенія) надасть українському морякові необхідне сприяння і допомогу у поверненні на Батьківщину.

Департамент консульської служби МЗС України продовжує відслідковувати розвиток подій довкола маршруту судна до його остаточного прибуття до кенійського порту.

Як повідомляв УНІАН, “Beluga Nomination” було захоплене 24 січня в Аравійському морі за 100 км від Сейшельських островів.