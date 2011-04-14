У Москві міліція виявила «підземне місто» нелегалів

Міліціонери Західного округу Москви спільно з Федеральною службою безпеки і Федеральною міграційною службою виявили в Москві "підземне місто", де проживали 110 нелегальних мігрантів, повідомляє РІА «Новости».

За даними кримінальної міліції, в управління внутрішніх справ надійшла оперативна інформація про те, що на величезній території одного з режимних підприємств в безпосередній близькості від Можайського шосе під землею в бомбосховищі живуть нелегальні мігранти - вихідці із Середньої Азії.

"Працівники УВС по ЗАО спільно із ФСБ і працівниками ФМС провели перевірку і виявили на території секретного підприємства "підземне місто" з нелегальними жителями. За чотириметровою бетонною огорожею з колючим дротом, під землею проживали 110 чоловіків і жінок. Приміщення були обладнані душовими, спальнями і навіть молільними кімнатами", - повідомив працівник міліції.

Велика частина "підземних" жителів буде депортована на батьківщину, а 16 чоловік перевіряються на причетність до злочинів, скоєних на території Москви, повідомив він.

За даними правоохоронних органів, більшість з мігрантів працювали на підприємстві, розташованому на цій території, і були зайняті у виробництві лез і голок для швейних машин.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за кількома статтями КК РФ стосовно керівника цього підприємства.