Велика Британія виключає свою участь у наземній операції в Лівії
17:54, 17 квітня 2011Світ
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Заява прем'єра
Прем'єр-міністр Великої Британії Девід КЕМЕРОН виключає участь сухопутних військ своєї країни в операції в Лівії.
Як передає ІТАР-ТАРС, цю заяву глава британського уряду зробив в інтерв'ю телеканалу "Скай-ньюс".
"Ми вже заявляли, що не йдеться про вторгнення або окупацію", - сказав він.
"Нам абсолютно зрозуміло, що необхідно не відхилятися від умов резолюції Ради Безпеки ООН. Ми повинні зберегти підтримку арабського миру", - відзначив Д.КЕМЕРОН.
Британський прем'єр підкреслив, що, не виділяючи наземних сил, коаліція надаватиме всебічну допомогу повстанцям, щоб покласти край атакам сил Муаммара КАДДАФІ на жителів Місурати та інших міст лівійського побережжя.
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