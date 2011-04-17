Велика Британія виключає свою участь у наземній операції в Лівії

Прем'єр-міністр Великої Британії Девід КЕМЕРОН виключає участь сухопутних військ своєї країни в операції в Лівії.

Як передає ІТАР-ТАРС, цю заяву глава британського уряду зробив в інтерв'ю телеканалу "Скай-ньюс".

"Ми вже заявляли, що не йдеться про вторгнення або окупацію", - сказав він.

"Нам абсолютно зрозуміло, що необхідно не відхилятися від умов резолюції Ради Безпеки ООН. Ми повинні зберегти підтримку арабського миру", - відзначив Д.КЕМЕРОН.

Британський прем'єр підкреслив, що, не виділяючи наземних сил, коаліція надаватиме всебічну допомогу повстанцям, щоб покласти край атакам сил Муаммара КАДДАФІ на жителів Місурати та інших міст лівійського побережжя.