Розпочалася ротація українських миротворців у Косовому

18 квітня на базі окремого полку Президента України відбулися урочисті проводи підрозділу чергової - 15-ої - ротації національного миротворчого контингенту сил КФОР у Косовому.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони України, у церемонії взяв участь перший заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Анатолій ПУШНЯКОВ.

Звертаючись до майбутніх миротворців, він зауважив, що впевнений у належному рівні їх підготовки.

“Від вашого професіоналізму залежатиме престиж нашої держави”, - наголосив А.ПУШНЯКОВ.

Миротворчий підрозділ нової ротації було сформовано на базі 30-ї окремої гвардійської механізованої бригади 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.

Загалом у складі українського миротворчого підрозділу нової ротації 125 військовослужбовців.

Переміщення національного контингенту здійснюватиметься потягом та автобусами у два етапи.