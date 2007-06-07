Німеччина провалила головування у Великій вісімці?
Лідерам не подобаються дорогі зобов`язання
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"На даний момент в перший день саміту головні значущі документи німецького головування по світовій економіці, по клімату, під якими завтра повинні стояти підписи лідерів країн "вісімки", не узгоджені, - підкреслило джерело. - Документу по світовій економіці в остаточному вигляді не існує. В принципі за стандартами "великої вісімки" це практично означає провал німецького головування".
За словами джерела ІТАР-ТАРС, причина ситуації, що склалася, полягає в тому, що німецька сторона "спочатку узяла на озброєння дуже складні і дорогі зобов`язання у області захисту клімату і забезпечення енергоефективності". У результаті "багато країн "вісімки" не змогли підтримати" ці цілі.
Для виправлення стану і "для підгонки документів, що зазвичай не робиться", в середу представники країн "вісімки" збиралися для узгодження позицій з основних питань порядку денного саміту.
Джерело агентства не виключає, що у результаті, можливо, "вдасться вийти на якісь загальні фрази". "Але Німеччині на даний момент, за станом на перший день саміту, не вдалося просунути жодну з важливих намічених цілей".