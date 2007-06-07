Німеччина провалила головування у Великій вісімці?

Німецьке головування “великій вісімці” близько до провалу. Таку точку зору ІТАР-ТАРС висловило джерело в одній з делегацій, що прибули в середу до Хайлігендамма для участі в саміті лідерів провідних індустріальних країн світу.

"На даний момент в перший день саміту головні значущі документи німецького головування по світовій економіці, по клімату, під якими завтра повинні стояти підписи лідерів країн "вісімки", не узгоджені, - підкреслило джерело. - Документу по світовій економіці в остаточному вигляді не існує. В принципі за стандартами "великої вісімки" це практично означає провал німецького головування".

За словами джерела ІТАР-ТАРС, причина ситуації, що склалася, полягає в тому, що німецька сторона "спочатку узяла на озброєння дуже складні і дорогі зобов`язання у області захисту клімату і забезпечення енергоефективності". У результаті "багато країн "вісімки" не змогли підтримати" ці цілі.

Для виправлення стану і "для підгонки документів, що зазвичай не робиться", в середу представники країн "вісімки" збиралися для узгодження позицій з основних питань порядку денного саміту.

Джерело агентства не виключає, що у результаті, можливо, "вдасться вийти на якісь загальні фрази". "Але Німеччині на даний момент, за станом на перший день саміту, не вдалося просунути жодну з важливих намічених цілей".

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