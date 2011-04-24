Обама вшанував пам'ять вірмен, не вимовивши слова "геноцид"

У День пам`яті жертв вірмен, які загинули в Османській імперії на початку 20-го століття, президент США Барак Обама вшанував їх пам`ять, проте не назвав події геноцидом.

У суботній заяві Обама наголосив, що подібне ніколи не має повторитися і закликав Вірменію і Туреччину до налагодження відносин.

Під час президентської кампанії, нагадує Associated Press, Обама обіцяв, що США визнають знищення вірмен в імперії Османа геноцидом. У суботній заяві він ще раз підкреслив, що його погляди на цю проблему не змінилися.