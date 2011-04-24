У Пекіні заарештовані члени протестантської громади

У столиці Китаю Пекіні заарештовані щонайменше 20 прихожан протестантської церкви при спробі провести службу з нагоди Великодня, повідомляє Радіо «Свобода».

Члени християнської громади Shouwang мали намір провести службу просто неба, оскільки в них немає приміщення.

В останні тижні у Китаї були заарештовані десятки чоловік з цієї громади, яка налічує близько тисячі членів.

У Китаї живуть близько 70 мільйонів християн, з них близько 20 мільйонів відвідують церкви, діяльність яких дозволено владою.