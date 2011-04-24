У Пекіні заарештовані члени протестантської громади
17:22, 24 квітня 2011Світ
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У Китаї близько 70 мільйонів християн
У столиці Китаю Пекіні заарештовані щонайменше 20 прихожан протестантської церкви при спробі провести службу з нагоди Великодня, повідомляє Радіо «Свобода».
Члени християнської громади Shouwang мали намір провести службу просто неба, оскільки в них немає приміщення.
В останні тижні у Китаї були заарештовані десятки чоловік з цієї громади, яка налічує близько тисячі членів.
У Китаї живуть близько 70 мільйонів християн, з них близько 20 мільйонів відвідують церкви, діяльність яких дозволено владою.
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