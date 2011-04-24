7 демонстрантів засуджені до страти в Бахрейні

У Бахрейні 7 демонстрантів засуджені до страти за вбивство двох поліцейських під час зіткнень. Про це повідомили представники військового суду. Вони зазначили, що представники опозиції свідомо напали на правоохоронців і заслуговують вищої міри покарання, передає Associated Press.

З середини лютого в Бахрейні тривають масштабні акції протесту проти правлячого режиму, нагадує РосБізнесКонсалтинг. З 14 березня в країну на прохання місцевого керівництва введені війська Саудівської Аравії та Об`єднаних Арабських Еміратів. Король Бахрейну оголосив на три місяці режим надзвичайного стану.

Сім`я короля Бахрейна Хаміда бен Іса аль-Халіфа та його оточення за віросповіданням є суннітами, а більшість населення цієї держави - шиїти. Багато з них вважають, що прихильники шиїтів виявилися усунені від управління державою.