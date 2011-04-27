Білий дім підтвердив, що Обама народився в США

Білий дім оприлюднив на своєму офіційному сайті доступну для скачування копію повної версії свідоцтва про народження президента США Барака Обами.

У свідоцтві зазначено, що Барак Обама народився 4 серпня 1961 р. о 19:24 в Гонолулу (штат Гаваї).

Публікація покликана покласти край спекуляціям навколо права Обами бути президентом країни. Його опоненти неодноразово заявляли про те, що Обама міг народитися за межами США, а за конституцією, президентство може посісти тільки уродженець Сполучених Штатів. Опоненти Обами намагалися довести, що він народжений за межами країни і не має права посідати місце голови держави. Ці розмови спалахнули знову після того, як нинішній президент вирішив балотуватися на другий термін.