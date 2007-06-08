У Німеччині завершився саміт ”Великої вісімки”

У німецькому місті Хайлігендаммі сьогодні робочим сніданком завершився саміт "Великої вісімки".

Як передає РІА «Новости», за три дні глави восьми держав і голова КЄС Жозе Мануель БАРРОЗУ провели чотири робочі засідання, у двох з яких брали участь глави п`яти країн, що розвиваються, і шести африканських держав.

Глави держав "вісімки" також скористалися самітом для проведення ряду двосторонніх зустрічей.

Одним з найважливіших питань, що порушувалося на саміті, була проблема Ірану.

Головною несподіванкою саміту стало зобов`язання лідерів "вісімки", зафіксоване в декларації, що стосується Африки, виділити африканським країнам на боротьбу з інфекційними захворюваннями, як мінімум, 60 млрд. доларів США.

Також на саміті в Хайлігендаммі було підписано документ, що стосується проблеми зміни клімату.

Одна із заяв, прийнятих на саміті, торкалася боротьби з тероризмом. "Ми визнаємо, що ООН - єдина організація зі статусом і можливостями, що дозволяють добитися спільної домовленості щодо засудження тероризму і ефективно та повною мірою реагувати на ключові аспекти терористичної загрози", - наголошується в заяві G8 про боротьбу з тероризмом.

Питання розширення вісімки на саміті не порушувалося, проте йшлося про те, що G8 починає регулярний діалог з різної тематики з "п`ятіркою" - Бразилією, Мексикою, Індією, Китаєм і Іраном.

Питання щодо Косово, незважаючи на очікування, так і не було вирішене. Президент Франції Ніколя САРКОЗІ запропонував відкласти його вирішення на півроку.

Ще одним з досягнень саміту було підписання декларації про поліпшення інвестиційного клімату в кожній з країн "великої вісімки".

Наступний саміт "вісімки" пройде 7-9 липня 2008 року в Японії на курорті Тоя на острові Хоккайдо. Головною темою японського головування в G-8 буде екологія.