"День гніву" пройшов в 50 містах Сирії

29 квітня в Сирії відбувся "День гніву", участь в якому взяли жителі близько 50 населених пунктів, включаючи Дамаск, повідомляє "Аль-Джазіра".

За даними AFP, в південному місті Дараа, де на вулиці виведені армійські підрозділи, протягом дня були вбиті 11 чоловік, з них четверо військових. Джерела "Аль-Джазіри" повідомляють про мінімум 25 тілах, які лежать на вулицях в центрі міста. При цьому неможливо сказати, коли саме були вбиті ці люди, оскільки деякі тіла вже почали розкладатися. Прибрати їх неможливо, оскільки снайпери стріляють по кожному, хто намагається вийти на вулицю.

При цьому частина військовослужбовців перейшла на сторону демонстрантів із зброєю в руках. Внаслідок цього в місті починаються перестрілки між ними і лояльними владі військами.

Залишити Дараа або в`їхати до міста неможливо, оскільки армійські блок-пости на дорогах нікого не пропускають. З навколишніх сіл багато жителів біжать до сусідньої Йорданії.

9 людей загинули в результаті розгону антиурядової маніфестації в місті Хомсі, передає AFP з посиланням на правозахисників. Натомість, офіційне сирійське інформагентство САНА передає з посиланням на джерело в МВС, що в Хомсі в п`ятницю "група терористів" застрелила трьох поліцейських.

Масові антиурядові виступи почалися в Дараа в березні. Після цього вони поширилися на всю країну, включаючи великі міста - Хомс, Ареппо, Латакію, Дамаск та інші. У цих умовах влада оголосила про зняття режиму надзвичайного стану, який діяв у країні майже півстоліття, і водночас ввели війська в найнеспокійніші міста.

Іноземним журналістам сирійські візи зараз не видають, а тим, хто вже там, заборонено пересуватися країною. Тому інформація, що надходить з Сирії, часом суперечлива і потребує додаткової перевірки, зазначає Лента.ру.