У Лівії розгромлені посольства Британії й Італії

Персонал місії ООН в Лівії готується залишити столицю Тріполі після повідомлень про напад на посольства кількох країн, зокрема, Великобританії й Італії, передає Reuters з посиланням на офіційного представника ООН.

У неділю надійшли повідомлення про напади та "акти вандалізму" щодо посольств кількох країн.

Форін-офіс повідомив про отримання інформації щодо руйнування резиденції посла Сполученого Королівства в Тріполі. МЗС Італії заявив, що посольство Італії та резиденція посла були розграбовані і розгромлені. Як повідомляє Reuters з посиланням на очевидців, клуби диму піднімалися над посольством Італії в Тріполі.

Влада Великобританії в неділю ухвалила вислати з країни посла Лівії. Британські дипломати в Лівії залишаться на території, контрольованій повстанцями, зазначає РІА "Новости".

У ніч на неділю авіація НАТО завдала удару по цілях в районі Баб аль-Азізія в Тріполі, де розташована резиденція Каддафі. За даними лівійського уряду, в результаті авіаудару загинув молодший син Каддафі - 29-річний Саїф аль-Араб і троє його дітей.