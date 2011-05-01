Напади на посольства не зупинять операцію в Лівії

МЗС Італії рішуче засуджує акти вандалізму, вчинені в столиці Лівії Тріполії проти кількох іноземних посольств, включаючи італійське, і наголошує, що ці напади не послаблять рішучість Рима разом з союзниками захищати цивільне населення цієї країни відповідно до резолюції 1973 Ради Безпеки ООН, повідомляє РІА "Новости".

Як наголошується в заяві італійського зовнішньополітичного відомства, ця позиція була представлена владі Тріполі через турецьке посольство, яке тимчасово представляє італійські інтереси в столиці Лівії.

При цьому МЗС Італії зазначає, що режим Каддафі знову не виконав основні міжнародні зобов`язання, не забезпечивши необхідний захист іноземних дипмісій у Тріполі.

Раніше стало відомо, що в Тріполі здійснені напади на кілька іноземних посольств, включаючи італійське. За даними ЗМІ, посольство Італії було розграбоване і підпалене, як і резиденція посла.