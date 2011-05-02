22 жовтня оголошено Днем блаженного Кароля Войтили

Рішенням Папи Римського БЕНЕДИКТА ХVI 22 жовтня оголошено офіційним католицьким церковним святом - Днем блаженного Кароля Войтили, повідомляє служба преси Святого Престолу. Саме ця дата пов`язана з обранням польського кардинала на папський трон у 1978 році.

Сьогодні вночі десятки тисяч паломників вишикувалися в чергу біля собору Святого Петра для того, щоб поклонитися труні з останками Івана Павла II, встановленій у храмі.

Напередодні державний секретар (глава уряду) Святого Престолу кардинал Тарчізіо БЕРТОНЕ повідомив у телеінтерв`ю, що піднесення Івана Павла II на вівтар святості буде продовжено: незабаром буде поновлено роботу комісії з канонізації попереднього глави Римо-католицької церкви. Для позитивного вирішення знадобиться нове диво, пов`язане з ім`ям К.Войтили, що станеться вже після його беатифікації (зарахування до лику блаженних), пояснив кардинал. Цей процес потребуватиме кілька років, попередив прелат.

Сьогодні, 2 травня, в апостольській столиці завершуються урочистості беатифікації польського понтифіка. Подячну месу на площі Святого Петра проведе кардинал Т.БЕРТОНЕ. Ввечері саркофаг буде остаточно замурований у заздалегідь підготовлену нішу каплиці Святого Себастьяна, поряд зі знаменитою скульптурою Мікеланджело "П’єта".