Китай посилює охорону територіальних вод
13:00, 02 травня 2011Світ
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У відповідь на розбіжності з сусідами
Представники китайської влади повідомляють про нові заходи з посилення охорони територіальних вод, пише Бі-бі-сі.
Зараз у розпорядженні Китайського агентства з моніторингу океану є близько 300 кораблів. За офіційними повідомленнями, в його розпорядження надійдуть додатково шість нових кораблів і близько тисячі осіб персоналу.
Державні ЗМІ Китаю повідомляють, що ці заходи будуть вжиті у відповідь на подальші територіальні напруження з сусідніми державами.
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