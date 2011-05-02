Китай посилює охорону територіальних вод

Представники китайської влади повідомляють про нові заходи з посилення охорони територіальних вод, пише Бі-бі-сі.

Зараз у розпорядженні Китайського агентства з моніторингу океану є близько 300 кораблів. За офіційними повідомленнями, в його розпорядження надійдуть додатково шість нових кораблів і близько тисячі осіб персоналу.

Державні ЗМІ Китаю повідомляють, що ці заходи будуть вжиті у відповідь на подальші територіальні напруження з сусідніми державами.