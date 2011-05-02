Лідери ЄС: смерть бен Ладена робить світ безпечнішим

Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ і Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПЕЙ заявляють, що смерть глави «Аль-Каїди» Усами бен Ладена демонструє, що тероризм не залишається безкарним.

Про це йдеться в їхній спільній заяві, текст якої переданий УНІАН.

«Усама бен Ладен був кримінально відповідальним за жахливі терористичні атаки, які коштували життя тисячам безневинних людей. Його смерть робить світ безпечнішим і демонструє, що такі злочини не залишаються безкарними», - сказано в заяві.

Президенти Єврокомісії і Європейської Ради назвали смерть Усами бен Ладена «ключовим досягненням» щодо звільнення світу від тероризму.

«Європейський Союз продовжує залишатися пліч-о-пліч із США, нашими міжнародними партнерами і нашими друзями в мусульманському світі в боротьбі за скорочення глобального екстремізму за мир, безпеку і процвітання для всіх», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент США Барак ОБАМА повідомив про ліквідацію глави «Аль-Каїди» бен Ладена спецпідрозділами США в Пакистані.