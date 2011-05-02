По всій Сирії ідуть затримання прихильників опозиції

У Сирії співробітники служб безпеки проводять нові затримання прихильників опозиції, повідомляє Радіо Свобода.

За даними місцевих цивільних активістів, безліч людей були арештовані сьогодні в містах Забадані, Ракка і Ідліб. В околицях Забадані зосереджені танки й інша бронетехніка. Військова присутність посилена і в інших населених пунктах.

За час масових антиурядових виступів з вимогою відставки президента Сирії Башара Асада в країні, за даними правозахисників, були вбиті щонайменше 545 осіб, десятки з них загинули минулої п`ятниці - один з найкривавіших днів протестів.

Опозиція, не зважаючи на попередження влади, заявила про намір продовжувати виступи.