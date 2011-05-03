102 журналісти убиті за минулий рік

Впродовж 2010 року в світі були вбиті 102 журналісти, що на вісім осіб менше, ніж 2009 року, зазначається в опублікованій у понеділок доповіді Міжнародного інституту преси (International Press Institute).

Найбільш небезпечним місцем роботи для журналістів як і раніше залишається Азія - там були вбиті 40 представників світових ЗМІ. Ще 32 кореспонденти загинули в країнах Латинської Америки, 15 - в африканських країнах південніше Сахари, вісім - на Близькому Сході і в Північній Африці. У Європі в 2010 році загинули сім журналістів.

Найнебезпечнішою країною для представників ЗМІ став Пакистан, де в 2010 році було убито 16 журналістів. На другому і третьому місці - Мексика і Гондурас, повідомляє Газета.ру.