Бен Ладен у заповіті просив дружин більше не виходити заміж

Усама бен Ладен не хотів, щоб його дружини повторно виходили заміж після його смерті, а його діти приєднувалися до «Аль-Каїди».

Як повідомляє «Газета.ру», про це йдеться в заповіті бен Ладена, опублікованому в кувейтській газеті Al-Anbaa.

Документ з позначкою «особисто і конфіденційно» було написано 14 грудня 2001 року, після трьох місяців після теракту у Всесвітньому торговому центрі в Нью-Йорку. До цього моменту американські війська вже полювали за бен Ладеном в Афганістані.

У свою чергу, «Газета.ру», цитуючи Guardian, відзначає, що чотирьохсторінковий заповіт надруковано на комп'ютері й підписано "вашим братом Абу Абдуллою Усамою Мухаммадом бен Ладеном".

Крім того, лідер «Аль-Каїди» відзначає, що його смерть може стати лише результатом зради когось з ближнього оточення.

У заповіті бен Ладен згадує атаку на вежі-близнюки ВТЦ разом з іншими терактами. Серед них він називає самопідрив смертника на кораблях американського флоту в Лівані в 1983 році, вбивство 19 морських піхотинців, які працювали як миротворці ООН у Сомалі в 1993 році, а також вибух в Посольстві США в Найробі в 1998 році.

Крім того, бен Ладен заповідає своїм дружинам не виходити повторно заміж після його смерті, а своїм дітям – не приєднуватися до «Аль-Каїди» і не йти на війну. Він також висловлює співчуття своїм дітям за те, що не провів з ними достатньо часу за життя через його відданість джихаду.

Кувейтська газета не розкриває, яким чином в її розпорядження потрапив заповіт бен Ладена, повідомляють ЗМІ.