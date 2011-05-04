Голова Інтерполу Рональд НОУБЛ радить країнам-учасницям тієї організації посилити пильність через зростання ризику терористичних актів після ліквідації Усами бен Ладена.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, Р.НОУБЛ вважає, що знищення лідера “Аль-Каїди” може призвести до активізації терористів.

“Голова Інтерполу закликає до особливої пильності правоохоронні органи країн-членів організації у зв‘язку з підвищеною в результаті смерті бен Ладена терористичною загрозою від пов‘язаних з “Аль-Каїдою” терористів”, - йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Інтерполу.

Керівник Інтерполу привітав США з успішною операцією, яка завершилася “знищенням терориста номер один”. Основою успіху тієї операції, за словами Р.НОУБЛА, стала міжнародна інформаційна підтримка.

Про ймовірність нових терактів після знищення бен Ладена попередив і голова Центрального розвідувального управління США Леон ПАНЕТТА.

“Хоча бен Ладен мертвий, “Аль-Каїда” не вмерла. Терористи майже напевно спробують помститися за нього, і ми повинні залишатися і залишимося пильними і рішучими”, - сказав він.