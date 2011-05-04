У Сирії пройшли масові арешти
02:39, 04 травня 2011Світ
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Поліція провела рейд по домівках опозиції
Сирійська влада провела масові арешти опозиційних активістів, за останні три дні були заарештовані близько 1 тисячі осіб, повідомляє телеканал Al Jazeera з посиланням на правозахисні організації.
За словами голови Національної правозахисної організації Сирії Аммара Курабі, поліція провела рейди по домівках опозиціонерів у всій країні. Правозахисники наголошують, що багато опозиціонерів зникли, про їх місцезнаходження нічого не відомо.
Зокрема, з п`ятниці не відомо, де журналіст телеканалу Al Jazeera Дороті Парваз. Вона вилетіла з Катару до Дамаска, після прибуття в Сірію не виходила на зв`язок, пише Газета.ру.
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