У Сирії пройшли масові арешти

Сирійська влада провела масові арешти опозиційних активістів, за останні три дні були заарештовані близько 1 тисячі осіб, повідомляє телеканал Al Jazeera з посиланням на правозахисні організації.

За словами голови Національної правозахисної організації Сирії Аммара Курабі, поліція провела рейди по домівках опозиціонерів у всій країні. Правозахисники наголошують, що багато опозиціонерів зникли, про їх місцезнаходження нічого не відомо.

Зокрема, з п`ятниці не відомо, де журналіст телеканалу Al Jazeera Дороті Парваз. Вона вилетіла з Катару до Дамаска, після прибуття в Сірію не виходила на зв`язок, пише Газета.ру.