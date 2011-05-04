ЦРУ: ми навмисно не попередили Пакистан
08:00, 04 травня 2011Світ
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Про операцію проти бен Ладена
Спецслужби США навмисно не поінформували пакистанську владу про операцію з ліквідації лідера «Аль-Каїди» Усами бен Ладена, яка мала відбутися на їх території, розповів директор ЦРУ Леон Панетта в інтерв`ю Time.
Він пояснив, що причиною такого рішення стали побоювання, що міг статися витік секретної інформації.
«Ми вирішили, що будь-яка координація з пакистанською владою могла поставити операцію під загрозу. Вони могли повідомити нашій цілі про підготовлену операцію», - цитує Газета.ру.
Раніше пакистанський МЗС виступив із заявою, що США не попередили про операцію проти бен Ладена, хоча одержували інформацію від розвідки Пакистану.
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