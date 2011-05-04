ЦРУ: ми навмисно не попередили Пакистан

Спецслужби США навмисно не поінформували пакистанську владу про операцію з ліквідації лідера «Аль-Каїди» Усами бен Ладена, яка мала відбутися на їх території, розповів директор ЦРУ Леон Панетта в інтерв`ю Time.

Він пояснив, що причиною такого рішення стали побоювання, що міг статися витік секретної інформації.

«Ми вирішили, що будь-яка координація з пакистанською владою могла поставити операцію під загрозу. Вони могли повідомити нашій цілі про підготовлену операцію», - цитує Газета.ру.

Раніше пакистанський МЗС виступив із заявою, що США не попередили про операцію проти бен Ладена, хоча одержували інформацію від розвідки Пакистану.