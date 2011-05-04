Болгарія відкликає 13 послів, які були секретними агентами спецслужб

Болгарія викликала на батьківщину 13 послів в іноземних державах, повідомляють болгарські ЗМІ з посиланням на МЗС, передає Газета.Ru.

За словами представника МЗС Весели ЧЕРНЕВИ, ці дипломати в часи, коли країна належала до соціалістичного блоку, співробітничали зі спецслужбами. Як пояснила представник МЗС, ці дії не можна назвати офіційним відкликанням послів, оскільки це може зробити тільки президент.

У грудні минулого року прем`єр-міністр Болгарії Бойко БОРИСОВ висунув вимогу відкликати 41-го посла країни, а також ще чотирьох високопоставлених дипломатів, після того, як у результаті офіційного розслідування з`ясувалося, що вони були секретними агентами спецслужб.

Серед тих, хто був пов`язаний зі спецслужбами, за даними парламентської комісії, - посли в Лондоні, Берліні, Римі, Москві і Токіо.