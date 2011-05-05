"Морські котики", які знищили бен Ладена, повернулися до США

Бійці загону спеціального призначення ВМС США (SEAL), які ліквідували Усаму бен Ладена, повернулися на батьківщину до США. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє телеканал ABC.

За інформацією інформованих співрозмовників каналу, літак з "морськими котиками" приземлився на базі ВВС США "Ендрюс" біля Вашингтона 4 травня. Повернення пройшло тихо і трималося у секреті. Куди потім вирушили військовослужбовці, не уточнюється. За даними з відкритих джерел, елітна 6-а бригада (Team 6) спецназу ВМС, бійці якої, як вважається, провели операцію проти "терориста №1", розквартирована на базі в штаті Вірджинія.

Як повідомлялося, в операції брали участь 10-20 "морських котиків". Вони штурмували будинок, придушивши опір охорони, і знайшли на третьому поверсі беззбройного бен Ладена. Спецназівці мали наказ або вбити "терориста №1", або узяти його в полон, але тільки якщо він чітко покаже їм, що готовий здатися. За твердженнями Вашингтона, бен Ладен цього не зробив; навпаки він нібито зробив "загрозливий рух", після чого був убитий пострілом в голову.

Звістку про смерть лідера "Аль-Каїди" американці зустріли захоплено, "котики", що ліквідували бен Ладена, заочно стали в США національними героями. З огляду на особливу таємність їх служби імена учасників операції в Абботтабаді залишаться під секретом. Напередодні повідомлялося, що спецназівців можуть нагородити, але знову ж таки таємно, зазначає Лента.ру.