У Сирії загинули 30 демонстрантів і 10 поліцейських

У Сирії у п`ятницю, 6 травня, загинули близько 30 учасників антиурядових демонстрацій. Як повідомляє Associated Press з посиланням на дані правозахисників, щонайменше 15 осіб убили в місті Хомс, шість - в Хамі, п`ятьох - у Латакії. Є загиблі і в інших сирійських містах.

Агентство повідомляє, що співробітники служб безпеки країни стріляли по демонстрантах бойовими патронами.

"Аль-Джазіра" повідомляє про 26 убитих демонстрантів з посиланням на дані представника правозахисної групи Insan. Натомість прес-секретар міністерства інформації Сирії відмовилася розмовляти з журналістами, сказавши, що їй нічого не відомо про загиблих.

Тим часом, сирійське державне телебачення, дані якого також наводить "Аль-Джазіра", повідомило про загибель солдата і чотирьох поліцейських в Хомсі.

Сирійське державне агентство SANA уточнює, що вони загинули при нападі "озброєної злочинної групи" на КПП при в`їзді в місто. Всього, за даними агентства, 6 травня були вбиті 10 поліцейських і військовослужбовців, повідомляє Лента.ру.