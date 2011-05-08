Три вдови і вісім дітей бен Ладена залишаються поки що в Пакистані

Три вдови і вісім дітей глави "Аль-Каїди" Усами бен Ладена, ліквідованого в ніч на 2 травня американським спецназом, продовжують залишатися в руках у влади Пакистану, і жодна країна світу досі не зверталася з проханням про їх видачу, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на МЗС Пакистану.

Сім`я бен Ладена опинилася в руках пакистанської влади після того, як військовослужбовці США знищили "терориста №1" в укріпленому будинку поблизу міста Абботабад на півночі Пакистану. Американські коммандос вивезли тіло вбитого бен Ладена, яке потім було поховане в Аравійському морі, але його сім`я була залишена в Пакистані.

Серед родичів бен Ладена - одна з його дружин, єменка Амаль Ахмед Абдуллфаттах (Amal Ahmed Abdullfattah), яка розповіла, що її привезли в цей будинок в 2006 році, і відтоді вона жодного разу не залишала його, повідомила пресі в Ісламабаді офіційний представник МЗС Пакистану.

"Але досі ні Ємен, ні будь-яка інша країна не зверталися до Пакистану з проханням про екстрадицію родичів бен Ладена", - зазначила вона.

Пакистанська влада має намір після закінчення слідства повернути дружин і дітей до їх рідних країн, повідомила представник МЗС.

За інформацією пакистанських ЗМІ, один з синів бен Ладена на ім`я Халід був убитий під час операції коммандос США, молодша дружина єменка Абдуллфаттах одержала поранення в ногу.

Як повідомляє місцева преса, допити членів сім`ї бен Ладена ведуть пакистанські слідчі. За цими даними, агентів ЦРУ поки не допустили до членів сім`ї "терориста №1".

Операція США з ліквідації бен Ладена стала причиною серйозного скандалу в Пакистані. Ісламабад заявив, що має намір провести розслідування, як бен Ладен міг кілька років спокійно жити на території країни.